宣傳交安反詐騙 新埔分局「洗腦」運動全面展開

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔警分局今天下午全面進行轄區「洗腦」總動員。他們為了讓交通安全、反詐騙的「眉角」深植人心，繼去年跟中華電信首度合作用「發送即時簡訊」DM服務，提醒進入該分局轄區的用路人小心慢行注意行人外，還仿效候選人租用公車車體廣告，並情商新埔、關西2地鎮公所資源回收車支援懸掛宣導布條，讓鄉親等資收車時也順便「腦補」一下注意交通安全和留心騙子。
這些要人「好（好）看」的招數，今天下午2點半在副縣長陳見賢、警局局長張榮興、縣議員陳新源和羅仕琦，以及新埔鎮長林保祿、關西鎮長劉德樑等的見證下正式全面施展。
首先從2月1日起到12月15日為止，警方藉由中華電信的「發送即時簡訊」DM服務，全年將發送蜂巢式網狀簡訊提醒進入新埔、關西鎮用路人注意交通安全；其次，把跟民眾生活息息相關的公車和資源回收車「納編」為「警車」。
除租用2輛新竹客運在該轄區發車率較高的新竹～關西線公車的車體，從2月15日起到5月14日，為期3個月時間做車體宣導廣告，也在新埔、關西2個鎮公所支持、各提供2輛資收車幫忙懸掛前述交安、和反詐騙宣傳布條。
另外，他們也請人錄製「交通、反詐騙」的宣導廣告詞，運用在分局官方網站、臉書粉絲團及垃圾清運車等平台國、客語雙聲帶努力放送，讓新埔、關西2地的鄉親或途經的來客，能在潛移默化中強化了自身對於交通安全、和反詐騙的安全意識。
新埔警友辦事處顧問劉秀福、劉勝利支持警方，總共捐100套高功能性警用反光背心，提昇員警夜間執勤的安全性。
新埔分局分局長陳啟明說，這款反光背心不同於一般警用反光背心，其設計除了材質上堅挺度、耐用性及反光效果更好，短版的設計更方便員警即時拿取腰間配掛的槍枝等裝備，前方並有收納袋，可供員警置放無線電，減輕腰部負擔，側邊還有可調式拉帶，合身版型更顯警察專業性及帥氣度，讓執勤更便利、安全，對警察形象的提升也有幫助。
陳啟明也感謝新埔鎮農會、關西鎮農會以及培靈醫療社團法人關西醫院等單位從去年起連2年力挺警方，出錢出力幫助新埔分局宣導交通安全、以及預防犯罪宣導等活動。
除了有看、有聽、也有拿！
新埔分局設計製作了肩背式帆布提袋，把前述宣導圖樣轉印在袋上，結合轄內各類大型活動、社區治安座談會等辦理宣導發送，環保、實用，也增加警方「洗腦」內容的能見度。
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新埔警分局仿效候選人租用車體廣告做交通安全和預防犯罪的宣導。（記者黃美珠攝）
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新埔和關西2鎮公所清潔隊也派出資源回收車協助新埔分局做反詐騙等的預防犯罪宣導。（記者黃美珠攝）
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新竹縣新埔警分局集結各界力量一起關心鄉親的交通安全等切身生活問題，今天下午全面啟動相關的宣導作為，副縣長陳見賢（前右5）等均到場讚聲。（記者黃美珠攝）
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