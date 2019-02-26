宣傳交安反詐騙 新埔分局「洗腦」運動全面展開

2019-02-26 17:56

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔警分局今天下午全面進行轄區「洗腦」總動員。他們為了讓交通安全、反詐騙的「眉角」深植人心，繼去年跟中華電信首度合作用「發送即時簡訊」DM服務，提醒進入該分局轄區的用路人小心慢行注意行人外，還仿效候選人租用公車車體廣告，並情商新埔、關西2地鎮公所資源回收車支援懸掛宣導布條，讓鄉親等資收車時也順便「腦補」一下注意交通安全和留心騙子。

這些要人「好（好）看」的招數，今天下午2點半在副縣長陳見賢、警局局長張榮興、縣議員陳新源和羅仕琦，以及新埔鎮長林保祿、關西鎮長劉德樑等的見證下正式全面施展。

首先從2月1日起到12月15日為止，警方藉由中華電信的「發送即時簡訊」DM服務，全年將發送蜂巢式網狀簡訊提醒進入新埔、關西鎮用路人注意交通安全；其次，把跟民眾生活息息相關的公車和資源回收車「納編」為「警車」。

除租用2輛新竹客運在該轄區發車率較高的新竹～關西線公車的車體，從2月15日起到5月14日，為期3個月時間做車體宣導廣告，也在新埔、關西2個鎮公所支持、各提供2輛資收車幫忙懸掛前述交安、和反詐騙宣傳布條。

另外，他們也請人錄製「交通、反詐騙」的宣導廣告詞，運用在分局官方網站、臉書粉絲團及垃圾清運車等平台國、客語雙聲帶努力放送，讓新埔、關西2地的鄉親或途經的來客，能在潛移默化中強化了自身對於交通安全、和反詐騙的安全意識。

新埔警友辦事處顧問劉秀福、劉勝利支持警方，總共捐100套高功能性警用反光背心，提昇員警夜間執勤的安全性。

新埔分局分局長陳啟明說，這款反光背心不同於一般警用反光背心，其設計除了材質上堅挺度、耐用性及反光效果更好，短版的設計更方便員警即時拿取腰間配掛的槍枝等裝備，前方並有收納袋，可供員警置放無線電，減輕腰部負擔，側邊還有可調式拉帶，合身版型更顯警察專業性及帥氣度，讓執勤更便利、安全，對警察形象的提升也有幫助。

陳啟明也感謝新埔鎮農會、關西鎮農會以及培靈醫療社團法人關西醫院等單位從去年起連2年力挺警方，出錢出力幫助新埔分局宣導交通安全、以及預防犯罪宣導等活動。

除了有看、有聽、也有拿！

新埔分局設計製作了肩背式帆布提袋，把前述宣導圖樣轉印在袋上，結合轄內各類大型活動、社區治安座談會等辦理宣導發送，環保、實用，也增加警方「洗腦」內容的能見度。

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