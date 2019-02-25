最愛讀書的城市！新竹市民借書率非六都縣市居冠

2019-02-25 15:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局表示，由國家圖書館主辦的臺灣閱讀風貌「107年閱讀競爭力績優城市」今天公佈結果，新竹市在全國讀者閱讀興趣和習慣調查中，獲縣市組107年最具閱讀競爭力城市獎項，市民每人平均借閱冊數4.29冊，在非六都縣市中奪冠，顯示竹市是個愛讀書的城市。

文化局長黃竫蕙說，這項最具閱讀競爭力城市評比，是依據106年全國公共圖書館統計分析評定，閱讀競爭力城市指標有四項，包括人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館人次及辦證率，經加總計分，新竹市排序在縣市組部分獲「107年最具閱讀競爭力城市」。

其中市民每人平均借閱冊數4.29冊，表現亮眼，全國僅次於首都台北市的4.78冊，更大幅領先其他非直轄市縣市，拿到縣市組（非直轄市組）第一，可說是最愛閱讀的城市之一。

新竹市長林智堅表示，市民愛讀書、愛藝文，對文化設施有高需求，在閱讀的質與量上，都有相當深切的需求和期待，他上任後拓展閱讀空間，除打造將軍村開放圖書資訊園區、規劃關東客家主題圖書館、活化新竹州圖書館、接下來世博台灣館也會轉型為兒童探索館。

此外，新竹市也獲教育部4億元補助，市府將投入共8億元興建總圖書館，會在文化局現址重建樓地板面積約2萬平方公尺，較目前館舍大三倍的新總圖書館，提供市民更優良的閱讀服務品質。

文化局表示，市民期盼已久的新總圖書館，預計2022年底落成，連同目前籌建中的將軍村開放圖書資訊園區、關東客家主題圖書館以及兒童探索館等圖書相關館舍，將逐步提升圖書軟硬體設備，服務能量也將大幅增長。

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