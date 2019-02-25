普台高中陳維康5科72級分、4科58級分 可望成南投榜首

2019-02-25 13:54

〔記者佟振國／南投報導〕大學學測成績公布，南投縣私立普台高中陳維康5科全考共72級分，他立志就讀醫學院，若採計自然科，4科成績也高達58級分，由於部分學校配合「終結放榜新聞」行動，不主動公布學測成績，陳維康的分數是縣內已知最高，可望成為南投榜首。

陳維康的英文、自然科15分滿級分，其餘國文、數學、社會都是14級分，總分72級分，他十分謙虛，認為國、英、數並非他的強項，校內模擬考時數學曾經只考10級分，還好班導師特別帶著同學一起討論做題目，不懂的部分馬上解惑，數學14級分讓他喜出望外，至於國文、英文則是加強寫作部分，幾乎每天一篇作文，不斷練習，英文也衝到15分滿級分。

陳維康的5科72級分或採計自然的4科58級分，目前已知應是南投最高分，他以醫學院為第一志願，鎖定北醫、長庚、中國醫、中山醫及輔仁醫為目標，朝著醫護人員最緊缺的婦產科、外科努力。

普台高中表示，除了高分群有好表現，今年參加考試的同學，英文達頂標者也多達15％，學校長期培養同學語文能力也收到效果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/