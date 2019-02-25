中興高中學測前3名學生：報導學測對社區高中是肯定

2019-02-25 13:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在雄女、雄中學生發起「終結放榜新聞」連署後，南投縣的社區高中誠惶誠恐，國立中興高中考出4科57、56、55級分前三高分的學生，今年都接受採訪，考出57級分的林辰安、56級分的陳毓勝都認為，報導社區高中考出好成績是好的，但不要報導隱私，考出55級分、有唇顎裂的張益嘉則表示，報導社區高中考出好成績，對學生是一種肯定。

林辰安和陳毓勝是中興高中學測成績最好的前兩名，各考出4科57和56級分，兩人是同班同學，也都是校排前1%，兩人並不贊成應全面「終結放榜新聞」，因為對社區高中來說，報導考得好對學校和學生都是好事，但如果學生不想讓自己的名字曝光，就要尊重其意願。

同班也同樣考出4科55級分的張益嘉和陳妍廷，兩人也都認為，對社區高中學生而言，考得被報導出來對學生是一種肯定，但陳妍廷強調，希望不要報導其感情等隱私，只著重其如何唸好書等努力面向就好。

中興高中校長張瑞杰也說，因為「終結放榜新聞」連署不代表所有高三學生的意願，校方的原則是先徵詢學生意願，願意接受者才會讓其受訪。

南投縣立旭光高中秘書李錫鑫也說，學生並不排斥接受採訪，學校也是會徵詢他們的意見，同意者才會讓他們曝光。

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