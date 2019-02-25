學測新制減輕壓力 單親新二代力拚國立大學

2019-02-25 13:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今年大學學測考試選制變革，首度改以5科選4科的自由選考，減輕學生考試壓力。苗栗縣國立竹南高中整體成績亮眼，最高5科加總73級分，創校史紀錄；縣立興華中學則有學生4科選考達52分，錄取台大在望；國立苑裡高中最高5科加總68級分；縣立苑裡高中則有4科選考達61級分，力拚台清交。

竹南高中學生何柏翰3年在校成績皆第一名，此次學測也拚出英文、數學、自然15級分，國文、社會14級分，總計73級分的創校史紀錄佳績。但在考試衝刺階段時，他因車禍鎖骨骨折，師長皆擔心影響學業，但他卻在住院過程中受到醫師開導而啟發，維持實力考出好成績，未來擬朝醫科發展。

此外，同校的李意淋雖然父親早逝，由外籍母親獨力支撐家計撫養兩姊妹，但她乖巧懂事，從小就力爭上游，並利用課餘時間打工分擔家計，希望考取國立大學未來能投入好工作，全新孝順母親。這次她考出國英數社選考4科達49級分佳績，有望拚上中字輩國立大學。

私立君毅中學高中部學生胡軒瑞則以國、英、數、自總和55級分，評估可透過繁星計畫錄取台大，學校也頒發高達20萬獎學金予以勉勵。

由於面對首度學次考制變革，學生得以選考4科專精科目，竹南高中指出，新制度大為減輕考生負擔，同時也符合適性發展目標，不僅教學課程設計可解套，學生也可專攻擅長科目，整體成績皆大幅提高。

而近來「終結放榜新聞」風潮延燒，也有多校低調不主動發布成績；國立苑高5科最高68級分，60級分以上達5人；縣立苑高4科最高61級分，50級分以上6人；興華中學預計誕生2名台大生、近20位國立大學新生。

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