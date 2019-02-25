25年來第一位 這社區高中學生拚出75滿級分

2019-02-25 12:38

〔記者萬于甄／台南報導〕學測成績放榜總是幾家歡樂幾家愁，今年考生可選考4科共4種組合，不過也有不少考生5科全報考；台南善化高中全校應屆考生幾乎全數報考5科，今放榜更出現該校自學測實行25年來，首位75級分「滿級分」學生，讓師生與有榮焉，校長潘致強也趕緊送上大紅包恭賀考生。

就讀善化高中三年級的楊湛，是學校首位滿級分考生，今早得知考取好成績直呼「很意外」，楊湛說，學校模擬考五科最低分考過64級分，最高分也只有72級分，從沒想過能考到75級分，相當開心。

三年前，楊湛的國中會考成績原可選擇市區其他明星高中就讀，但因父親為善化高中的教職員，加上參觀校園後發現善化高中教學環境佳，因而選擇到社區高中念書，他認為，在社區高中就讀壓力小，也能建立自信，相信這對讀書都很有幫助。

楊湛表示，就學這三年來從未補習，全靠平時上課認真聽、勤做筆記，每天下課有空就會和同學相約到K書中心唸書，平日一坐下來3個小時跑不掉，假日則會待上6小時，考前會勤寫題目，錯誤的地方則要完全理解，寫題目也能多練考試手感。

今年大學學測由五科必考改制為五科選考，讓考生可依大學科系需求門檻選擇科目報考，楊湛說，原本對社會、英文考科較沒把握，沒想到能考取五科滿級分，仰賴班導陳宏喜考前補充的英文翻譯，未來會朝醫學系、電機系等目標報考，希望能成功考取心目中的學校。

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