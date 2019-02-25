屏東縣唯一75級分 張皓：求知是一件快樂的事

2019-02-25 12:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕私立陸興高中三年級學生張皓，高二起就不補習，書都只在學校讀，回家專心休息，今年大學學測考出5科滿級分佳績，是屏東縣今年唯一75級分的學生，今天（25日）接受採訪時他說，求知是一件快樂的事，能自主學習最重要。

張皓說，自己不是從小成績就相當好的學生，屏東市信義國小畢業時拿到議長獎，後來到陸興高中國中部念書，國一成績普通，都是班上10幾名，到了國二學科才比較穩定，漸漸考到前幾名。

陸興高中校長倪孟君和張皓的國中導師賴月霞、高中導師邵文賢都說，學習態度是張皓不斷進步的原因，謙卑、認真，始終如一，就算上課內容已懂，他還是認真聽老師講課，並且熱心幫助同學理解功課。

張皓勇於追求突破也很獨立，國二時對文言文產生興趣，自己跑到高雄找老師學文言文，每週末從屏東搭火車到高雄，再走半小時到補習班；國三暑假考英文多益，首次即拿到900多分的金色證書，隔年再挑戰，就拿到多益滿分，當年又考托福，更有103分的水準。

張皓表示，自主學習很重要，高中的課程比國中深且廣，看課本是絕對不夠的，必須找更深的書、做更多的題目，他很感謝學校老師，協助他去蕪存菁，找到他需要的書與講義，讓他學到更多東西。

張皓曾經在高一時獨自到日本自助旅行，也和2位同學利用暑假到美國遊學，希望在台灣升上大學後，能繼續到國外交流，甚至出國留學；校排第1名的他，目前計畫透過繁星計畫爭取進入牙醫系，未來有機會再朝生物、醫學方面做研究。

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