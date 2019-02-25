苗縣唯一5科75滿級分 建臺高中張哲愷想當法官

2019-02-25 12:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕108學年度大學學測成績今天公布，今年首度變革為5選4科新制度，私立建臺高中學生張哲愷學5科75滿級分，是苗栗縣唯一5科滿級分者，他將申請就讀國立台灣大學法律系考司法官。建臺高中今年5科70級以上分有7人，採4科50級分以上有45人，創下該校5年來學測最佳成績。

全縣最高分張哲愷興趣相當廣泛，他說能考出科科滿級分，有點出乎意料，他強調，上課專心很重要，而且他念書時隔絕3C產品，平常他任職於台灣高等法院資訊科長的父親張志成，在他成長過程，不時提優秀法官成功的例子，期勉他努力上進，貢獻社會，因此，張哲愷將申請台大法律系，立志當法官，守住正義的最後一道防線。

另外，自然組劉宜婷、林任邦、陳俊佑、楊易憬4位學生4科均考58級分，楊易憬、林任邦、陳俊佑3位均想朝醫學系發展，楊易憬的爺爺是醫生，從小就耳濡目染，懸壺濟世之心早就在心中萌芽。

林任邦則想成為一位腦科醫生，陳俊佑則是深受擔任國小老師的父母影響，散播歡樂散播愛，高二擔任仁愛社社長，利用課餘擔任志工，每天關心世界時事新聞加強自己的社會人文素養，希望能成為一位「無國界的醫生」。劉宜婷則是高二時參加交大電機系營隊後就鎖定以此為目標，想成為一位科技工程師。

校長黃添敏指出，在苗栗縣政府「就近入學激勵方案」的鼓勵下，優秀學生留在建臺就近入學，既可領取高額獎學金，又可以省下許多時間來學習課業以外的知識與經驗，透過學校多元課程來培養適應社會變化快速的多元能力。另，苗縣府「翻轉計畫」的經費挹注，則是協助學校辦理各學科的拔尖加強班、扶弱班、多益及全民英檢班、話劇表演等課程，建立學校特色，培養學生自信心。

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