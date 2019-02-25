學測放榜！南山中學女狀元 吳中薇熱中醫學文字創作

2019-02-25 12:32

〔記者邱書昱／新北報導〕學測今天放榜，今年的學測從過去5科必考，改為5科選考，新北市南山中學這次的學測中，五科75滿級分5人、四科60滿級分7人。這次成為學校女狀元的吳中薇靦腆地說，自己喜歡的東西很簡單，就是文藝創作與醫學，把對未來的憧憬及熱情全投射在文字當中，在文學創作上得到極大的滿足。

已經獲得國外兩所大學錄取的楊彬，拿到75級分也是另一種肯定，過去在新北市英文作文第二名、地科能力競賽新北第一，以及多次在國內外的模擬聯合國會場中獲獎，並擔任新北市模擬聯合國會議高中組主席，擁有許多課內外的經驗。

同樣是75級分的薛韋霖，在學校的選修課程中找到了自己的興趣，C語言的課程讓他在科系選項中情有獨衷於資訊工程，把目標放在資工科系。

選考4科也拿到滿級分的張博勛，曾到德國交換學習一年，並擔任過新北市模擬聯合國會議高中組的英文領導主席，多元的學習經驗讓他對自己的生涯選擇更具想法及信心。

另外，對於物理學習充滿熱情的徐有齊、目標放眼在法律的謝宇倫、化學領域產生興趣，選擇材料工程第一志願的陳彥宇，都考到75級分。

南山中學校長蔡銘城表示，這次放榜五科75滿級分共5人，五科70級分以上22人，四科60滿級分7人，四科55級分以上51人，單科滿分共計122人。成績固然重要，但需要轉換的是培養學生的「素養、態度」，而學校更應為他們規畫多元學習及能力探索的課程。

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