因應考招5選4 大考中心公布學測不同科目累計人數

2019-02-25 11:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應今年大學入學新變革，學測成績最多採計4科（5選4），大考中心今公布108年成績之外，亦同步計算不同科目組合的級分人數分布，如今年最多人數的組合是國文、英文2科，共有13萬6125人可報名採計該組合的相關大學科系，競爭最激烈。

大考中心副主任鄭中平表示，今年因為採學測5選4，大學端最多只能看4科成績，已取消總級分制度，而為了幫助考生根據成績來選擇科系，今年幫考生計算不同科目的組合級分人數累計表，排除缺考者的成績，讓考生可依據自己成績，來定位在相同組合下，其他競爭者的成績。

鄭中平舉例，如1名考生考了國文、英文、數學，那其成績會被記入國英、國數、英數及國英數等組合內，但國文、英文、數學、社會的4科組合表內就被排除。

根據統計，2到4科共有25種不同科目組合，其中國文加英文的組合累計有13萬6135人最多，國、數也有13萬4453人，英、數則有13萬4440人，而國、英、數也有13萬4551人，上述組合的累計人數較多、競爭較激烈；其他則分布在9萬到12萬多之間。

若看累計人數最少的組合，數、社、自僅9萬7261人最少，其他尚有社、自的9萬7428人；以及英、數、社、自的9萬7377人；英、社、自的9萬7589人等，對考生來說，相對競爭人數較少，較不激烈。

大考中心再解釋，不同科目組合有2到4科，因此各組合的滿分都不同，2科滿分30級分、3科滿分45級分、4科滿分60級分，考生可查詢各科成績後，自行加總，在對應回推到目前公布的表格上，如國、英、數加總40級分，就可發現自己落在13萬4551人當中前90.92％，並有4020人跟自己同樣成績，以此來替成績定位。

不同科目組合級分人數百分比累計表

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