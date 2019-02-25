血癌奮鬥珍惜上課 中和高中王子睿力拚心中志願

2019-02-25 11:51

〔記者邱書昱／新北報導〕勇敢抗癌，珍惜上學念書的日子！中和高中301班的學生王子睿在高二下學期罹患淋巴性血癌，休學一年接受療程，儘管身體虛弱卻仍堅持到教室上課。今天學測成績放榜，他的國文、數學都拿下13級分，同時也準備3月22日到24日的身心障礙學生升學考試，力拚志願國立大學化學系。

休學化療的一年當中王子睿體重掉了將近20公斤，身形、四肢都明顯消瘦，但他知道飲食之外也要保持樂觀和運動，復學後珍惜重新回到校園上學的機會，班上學生們也很貼心一起打球，讓他拖著虛弱的身體上課也從不喊苦。

不過，每週固定化療後的第二天，後遺症也讓王子睿心力交瘁，老師們看見也格外心疼、提攜，幫他解決課程中的難題，即使總有補不完的筆記，趕不完的複習進度，他憑著毅力認真讀書，考到班上第5名的成績。

這次的學測放榜，他選考了4個科目，其中國文、數學拿下13級分，而自然11級分、英文則是9級分，現階段也在準備3月22日到24日的身心障礙學生升學考試，老師也相信王子睿的努力一定能考上國立大學化學系。

「看過許多只能頻繁進出醫院，不知道未來在哪裡的癌童，我深知我仍是幸運的，能夠上學就是我現在最幸福的小事。」王子睿說，走過生病的這二年，最感謝父母親的陪伴與付出，成為他堅強的後盾，才能一步步堅持到考完學測。

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