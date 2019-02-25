暨大附中214考生47％學測達均標以上 較去年進步近5倍

2019-02-25 13:19

〔記者佟振國／南投報導〕大學學測成績出爐，國立暨大附中不受「終結放榜新聞」影響，照例公布整體學測狀況，214位應考同學總成績達全國均標以上有102人，比例達47.6％，較去年大幅進步近5倍，而高分群也有亮麗表現，張仕昌4科55級分最高，加上在校成績前1％，篤定繁星計畫可錄取國立頂大。

全國從南到北多所高中串聯「終結放榜新聞」行動，南投縣內包括暨大附中在內多所公立高中今天仍照常公布學測成績，但個別採訪及同學個人資料均尊重同學、家長意願，有表現優秀的同學選擇不受訪，但多數仍開心分享自己的成績與學習歷程。

暨大附中校長張正彥表示，該校今年214人參加學測，因應今年學測成績最多採計4科（5選4），多數同學依組別選考社會或自然，總成績達均標以上的同學102人，比例達47.6％，是去年的近5倍成長，也有2人4科突破50級分，張仕昌55級分最高，同學可以透過大學各校採計科目的不同，找出自己最有優勢的校系。

張仕昌是埔里在地學子，國中會考成績達台中一中錄取標準，但他選擇就近讀暨大附中，除領取學校就近入學獎學金，每學期成績優異也有1萬元獎學金，高中3年可望為自己賺進逾10萬元，加上校內成績排名在1％，學測加校排對繁星計畫是最大優勢，可錄取台大，但基於選系不選校，張仕昌考慮選擇政大商管科系；4科51級分的陳穎萱校排前2％，也可望透過繁星計畫錄取國立頂尖大學。

阿美族原住民潘趙圻學測4科考41級分，原本已透過離島地區及原住民籍學生聯合保送甄試，錄取國立台師大，家長希望他大學畢業後從事教職，但他最有興趣的還是體育，希望就讀國立台灣體育大學。

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