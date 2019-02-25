清潔工之子成狀元郎 他立志當無國界醫生

2019-02-25 13:53

［記者許倬勛／桃園報導］「自古將相本無種，我媽是清潔工，我以後是無國界醫生」今天公布大學學測成績，楊梅區治平高中楊宇荃喜獲5科75級滿分，他說，心疼媽媽的奉獻犧牲，能為她做的事就是把書讀好，安慰媽媽，未來將攻讀醫科，當無國界醫生，到偏鄉貧窮國家救人。

楊宇荃自小父母離異，家中生計全靠中國籍的媽媽一間扛，平日到商業大樓打掃，每天早出晚歸卻從沒喊苦，總面帶笑容提醒他要好好讀書，媽媽還自嘲是反面教材，不能讓兒子重蹈覆轍，努力提供最好的學習環境給他。

「人活著，發自己的光，不要抱怨」楊宇荃說，成長路上媽媽不斷叮嚀，縱使辛苦也要面帶笑容，受人點滴要湧泉以報，高二參加社團活動時，參訪了無國界醫生工作，走遍窮鄉僻壤行善舉，與媽媽的教誨不謀而合，希望以後能爲改善世界的醫療資源分配盡份心力。

治平高中袁睿廷選考4科交出60滿級分，高二段考期間，擔任國小老師的爸爸突然心肌梗塞，他趕到醫院時，爸爸心跳、呼吸已停止20多分鐘，歷經生死關頭，幸動完心導管手術恢復良好，重返學校教書

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目睹爸爸在鬼門關前走一遭，袁睿廷受到「刺激」，決定認真渡過每一天，也下定決心當心臟外科醫生，期許自己能幫助更多人脫離病痛。

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