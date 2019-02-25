花中考生：別把高分學生寫成神 應分享讀書心得

2019-02-25 13:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕包括雄女、建中、北一女等名校學生發起「終結放榜新聞」運動，獲得不少學校響應，今天上午大學學測公佈成績，花蓮女中今年也表示不公佈學測高分群名單、也不受訪；而花蓮高中今年也有部份學生不願被訪，但也有人大方接受訪問。學測4科考59級分的花蓮高中廖保捷認為，「不要把高分學生寫成神」，他覺得報導方向應朝向分享讀書心得方法。

廖保捷今天上午在花中校長室受訪，校長詹滿福還打趣他綽號「保時捷」。廖保捷今年選考國文、英文、數學、自然4科，總分59分，第一志願是私立中國醫藥大學中醫系。

針對「終結放榜新聞」，廖保捷覺得，報章媒體不應該把考高分的學生捧成神、寫成天才，應該多著墨讀書態度、讀書方法，分享給需要的人知道，這樣夠了，至於個人隱私不該被放大，被問到「感情狀況」他也連忙強調「沒有女友」。

廖保捷分享，他很喜歡大家一起讀書的氣氛，讀書方法就是「同儕學習」，他考前參加學校夜間自習，看到同學都在努力拚，也激勵自己不可懈怠，有問題也能馬上找同學討論、也不會尷尬。他也說，不喜歡太緊繃的學習，填鴨教育不是對每個人都有用，他和同學5點鐘下課會先去打羽毛球、籃球，再去吃晚餐，6點半後返校K書，「中間有小小放鬆」的感覺，晚上唸書更有動力，也使他進步很多。

他也說，從小就嚮往當中醫師，最開始是想要幫奶奶治療腳痛，小學3年級背部嚴重皮膚病，看遍各大皮膚科、接受冷凍治療都好不了，後來找中醫師治療，6個月後居然好了。

這段經驗讓廖保捷對中醫的好感大增，課外念中醫的書籍漫畫、還報名中醫營隊，深入瞭解「中醫都做什麼」。他說，感謝國中的班導師教他對國文產生興趣，對於未來閱讀中醫古文典籍很有幫助；而高中的物理老師、生物老師也引領他通往更寬闊的思想領域，不僅僅看到課本。

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