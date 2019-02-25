學測今放榜 宜蘭、南投公校多如期公布

2019-02-25

發布整體成績 但尊重個人受訪意願 也有高中生響應「終結放榜」

〔記者佟振國、劉濱銓、林曉雲、葛祐豪、張議晨／綜合報導〕大學學測成績今天公布，全國陸續有多所高中串聯響應「終結放榜新聞」行動。宜蘭縣宜蘭高中、蘭陽女中及羅東高中等三所國立高中昨表態不跟進，南投縣多數公立高中也決定如期公布整體狀況，為同學加油打氣；個別學生是否受訪，則尊重當事人、家長意願。

雄中人 陳其邁挺終結放榜新聞

雄中、雄女於學測成績公布前夕發起連署要求「終結放榜新聞」，南投高中昨跟進表示尊重學生自主，將不主動對外發布新聞。台北市萬芳高三學生劉品佑發出公開信，呼籲所有學生連署，因為成績不是一個人的一切，也不該成為學校宣傳的工具。昨返回母校雄中參加活動的行政院副院長陳其邁，也表態支持「終結放榜新聞」，他說，唸書、考試都不須特別把它提出來，甚至成為學校互相比較或影響學生私領域。

宜蘭3公校認報導 可適度鼓勵

宜中、蘭女及羅東高中則認為透過新聞報導適度鼓勵，有正向作用。南投中興高中、旭光高中、暨大附中、竹山高中也表示會公布整體學測狀況。

暨大附中校長張正彥強調，這次學測從五科變成可選考四科，大學各校採計科目也不盡相同，特定科目表現優異者有錄取頂大的機會，媒體、學校方面更應該多作報導與解析，讓同學、家長更能了解，選擇最佳的升學方式。

社區高中盼好表現 打破名校迷思

有社區高中指出，近幾年力推就近升學，以學測或指考進行總驗收，若有好表現應廣為周知，打破名校迷思。

中山大學校長鄭英耀表示，放榜新聞如果是肯定一個人努力的成就，考生分享其認真且有效率的學習方式，有其價值。

大學校長︰肯定努力 報導有價值

中興大學特聘教授武東星表示，若過度強調高中端產生多少個滿級分學生，甚至加以探究評比，顯示部分社會大眾「類科舉」的心態未減。學校若能以「校務研究」的態度，適度揭露頂標、前標或均標學生的變化情況，將更能彰顯高中端的特色，在第一線努力的教師社群也更能被看見。

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