兩樣情！受終結放榜新聞影響 公立高中轉低調、私立高中樂分享

2019-02-25 12:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕雄中、雄女學生發起的「終結放榜新聞」連署，原宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中表態不跟進，強調會尊重學生意願分享喜悅，不過今上午3校態度轉換，選擇不公布學測成績；相較國立高中態度，私立慧燈中學、中道中學則不受放榜新聞影響，公布該校學測成績；慧燈強調，若在校外學習、學業領域獲得好成績，分享反而能起到鼓勵作用。

雄中、雄女學生認為，放榜急著找滿級分同學拍照受訪，恐加深升學主義對成績和成功想像的迷思，忽視升學體制中階級問題。今年學測公布成績前，發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署，包括北市建中、北一女等名校學生都響應；宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中昨受訪時表態不跟進。

不過今上午3所國立高中態度轉換，宜中認為，後續還有繁星及學測二階放榜及宜中諸多活動與多元表現，未來會再向外界分享。

蘭女則表示，強調高分同學的成功經驗，不僅忽略其他同學的努力，也過度簡化了學生的付出過程，因此經過思考，決定呼應各地區明星高中。

但相較公立高中態度，宜蘭私立慧燈中學、中道中學，則樂於分享校內成績；中道表示，今年學測「五選四」50級分以上同學，佔全校約8％，可望錄取台大、清大等名校，成績優異。

慧燈校長吳松溪認為，雄中、雄女及建中、北一女是菁英學校，成績本來就較突出；現在各校強調適性揚才，但多元學習跟學業是兩回事，並不會衝突。

吳松溪直言，若學生有好成績，在外社團、活動也給予不同程度的幫助，若能跟學弟、妹分享，反而能起到鼓勵作用，甚至更能強調他們在其他領域的付出與成果，向外界分享應該以好事看待。

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