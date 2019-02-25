不受終結放榜新聞行動影響 中一中4人5科滿級分

2019-02-25 11:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不受終結放榜新聞影響，今日大學學測成績出爐，台中一中今日也照舊公布有4人報考5科滿級分75級分，另報考4科滿級分有48人次；台中一中校長陳木柱說，多元社會本來就有多元價值，學科表現優異學生就像音樂、體育及美術表現優異者一樣，均是多元智慧的一環，只要學生靠自己的努力達到好表現，均應同等被肯定或尊重。

陳木柱再次強調，這次有學生發起終結放榜新聞行動，他認為學生有獨立思考後的行動，均值得肯定，多元社會本來就應有多元的聲音，大家都應給予肯定。

但至於是否要因單一事件而全面否定，陳木柱說，這也有可以討論的空間，例如已往的放榜新聞並不單僅強調「好棒棒」，反而有很多學生經過自己的努力，把經驗跟同學分享，或有家境不佳的學生，靠自己努力、沒補習，卻能跟其他同學一樣獲好成績，都值得大眾多解。

陳木柱說，大眾應平常心看待學科表現佳的學生，因為這就跟音樂、體育、美術等各方面好表現一樣，均應同等受肯定及尊重，不要太放大檢視學科優異學生。

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