古老武術門派太極門 迎春茶敘方式也很特別

2019-02-24 19:31

〔記者許國楨／台中報導〕太極門台中道館今天舉辦新春茶敘，多位民代與會，現場由吉豬寶寶及活力四射的Energy Boys & Energy Girls在門口歡喜迎賓，掌門人洪道子博士表示，太極門以弘揚中華國粹文化、促進世人身心靈健康為宗旨，值此新春之際，邀請各界民代、社會人士一起迎春納福好運到，同享健康、財富、智慧、快樂、幸福五寶！

包括立委沈智慧、沈佑蓮、冉齡軒、劉士州、周永鴻、曾振炎等議員及多位里長今天參加茶敘，沈智慧對太極門長年參與社會公益活動，注重國人身心健康給予高度肯定，同時也期許國人能更疼愛自己，注意自己的健康，此外對於許多傳統倫理道德已經去除在課本外，「良心」被藏在內心深處，常被許多外在誘因蒙蔽，希望世人可以把深藏的良心發覺出來落實在生活中。

議員劉士洲表示，社會有很多敗壞風氣的事，很需要發起大家良知，肯定太極門推動良心時代運動；冉齡軒議員表示，台灣是一個很棒的地方，政府應該用政策導入人善良的心，相信從個人到家庭再到社會都會越來越好，最後國家就會富強。

而太極門是古老武術門派，接待來賓的方式也很特別，功夫茶讓人印象深刻，搖搖樂也讓令人充滿期待，一顆顆彩球帶出一句句人生智慧小語，祝福大家福慧雙全，快樂平安一整年。

太極門掌門人洪道子博士表示，和平是世上每位公民心中最深切的期盼，良心是經緯、是準則、是明燈，更是愛的泉源，愛才能引動世人的良心覺醒，也唯有愛才能化解干戈，消弭不安與恐懼，讓世人處於太平盛世，期盼在良心的指引下，世界早日回到沒有悲傷、沒有恐懼、沒有戰爭、沒有痛苦的祥和世界。

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