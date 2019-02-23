和女神比美！大鵬灣連椅子都美到讓你不敢坐

2019-02-23 15:53

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會美不勝收，開幕迄今每天湧入滿場人潮，主燈區大鵬灣區除了數不盡的亮眼燈飾，燈區陸域面積更廣達38公頃，連讓民眾回復體力的椅子都貼心打造成造型藝術，在園區內絲毫不突兀，甚至還有遊客反映「椅子美到不敢坐」。

屏東縣政府為了體貼民眾能有足夠的「體力」及「腳力」逛完燈會，將屏東特色融入藝術創意，打造造型藝術休閒椅，讓民眾坐著都能體驗台灣燈會的獨特魅力。

「燈飾不只純欣賞，造型藝術椅讓人坐著也能成為焦點！」屏東縣長潘孟安表示，燈會場地幅員遼闊，完整逛完燈會至少需要3小時，為了讓民眾能有地方休憩，特地在園區各地設置許多造型藝術休閒椅，將屏東的人文、地理、文化結合藝術呈現。

他說，這些獨一無二的耀眼燈飾將燈飾融入日常，製作出不僅能觀賞，也能提供民眾休息、互動等功能的藝術造型休閒椅，在賞燈期間所見所聞都是藝術。

縣府指出，造型藝術休閒椅廣受民眾好評，如「萬歲好讚」燈飾前的鑽石樣式座椅不僅時尚更為浪漫，而藝術燈區的「思想風起」燈飾更打造成藍皮列車造型並結合聲光效果，讓民眾坐在車廂裡就能回憶起奔馳在海岸線上的古老列車。希望透過藝術造型休閒椅的方式，讓民眾不僅在賞燈期間有適當休息，更能藉由此方式深入了解屏東、認識屏東。

一名遊客說，對於燈區內的燈飾都相當喜愛，主辦單位貼心設置許多休閒椅，兼顧美觀與實用性，小孩子連在座椅區都玩得不亦樂乎，最有印象的是客家燈區的「月光夥房」與「圓圓滿滿」，重現客家夥房經典建築，體驗客家居民平日在禾埕喝茶聊天的悠閒時光，湯圓則有全家齊心團圓的象徵，讓她重溫小時候懷舊美好的客家記憶。

園區也美到吸引許多網美前來取景，尤其又以30萬顆蚵殼串成襯裙的「海之女神」最為吸睛，在女神前的造型椅展露長腿，和女神比美，畫面美不勝收。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/