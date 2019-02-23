旅行賞台灣燈會 屏東推十大遊程

2019-02-23 14:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會首次在屏東舉辦，於2月19日進行至3月3日，從2月15日試營運起至今賞燈人數逼近300萬人次，為讓遊客在賞燈之餘也細細品味屏東，縣府規劃10大精選遊程，依不同天數推薦縣內86處優質觀光景點，邀請遊客來一趟放鬆的屏東旅行。

今年屏縣府在大鵬灣主燈區打造主題式燈會樂園，結合全台灣最大的潟湖、美麗的海洋灣域景觀，加上現代科技、燈光、音樂，讓30年來首次在屏東舉辦的台灣燈會，從開幕以來天天令人驚艷，被網友激推「史上最美燈會」。

屏東縣長潘孟安表示，為讓民眾在欣賞燈光盛宴之餘，進一步留在屏東來趟深度之旅，縣府特別推薦境內86個優質觀光景點，規劃出包括好山好水的燈會10大精選遊程，讓大家可以依照不同的交通方式與停留時間好好欣賞燈區，享受1日好輕鬆、2日好愜意、3日身心靈得以完全放鬆的屏東旅行。

10大遊程，有1日的農漁村體驗、風土食味的美食饗宴，還有原住民與客家文化之旅；2日遊的燈區行旅、海島覓境、手做釀造；3日遊的山海溫泉、海島風景等不同主題，其中1日遊規劃觀賞屏東市燈區，2、3日遊則安排欣賞屏東市、東港小鎮東區及大鵬灣主燈區。

此外，縣府和雄獅、燦星、東南、易遊網、金建、秘境與屏東旅行社等多家業者合作，提供團體或自由行等多元遊程方案供民眾選擇，套裝行程資訊整合在燈會官網中，民眾可上網查詢。

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