台灣燈會》整間廟都搬來了！ 東隆宮溫王爺金身坐鎮幫祭改

2019-02-21 23:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會「宗教燈區」堪稱「仙拚仙」，東隆宮請來兩尊溫王爺金身前來坐鎮，連著名的「祭改」都請來班頭現場揮旗收驚改運，高雄林姓遊客直呼：「這才叫宗教燈區！」

2019台灣燈會主燈區屏東東港大鵬灣共有20個燈區，大鵬灣區灣域陸域就廣達近40公頃，位於園區東側的宗教如道教、佛教及天主教、基督教等，都有各自的花燈，這區的燈飾都特別雄偉，金碧輝煌，參觀者無不直呼「神奇！」

大鵬灣所在的東港鎮，民俗信仰中心東隆宮把迎大千歲時的臨時行館，全都複製到了主燈區內，為了盛會，還迎請兩尊主神溫王爺的金身前來坐鎮。

東隆宮不只廟埕是「小鎮燈區」副燈「東港故事」展燈地點，還在主燈區宗教燈區內打造黃金牌樓、王船及代天府等燈飾。日前先請溫王爺金身到大鵬灣灣域的秘密地點設置行館，坐鎮保佑整個燈會過程順利，遊客平安順遂。

為了讓遊客充分體驗東港特有的「迎王」文化，東隆宮昨晚向溫王爺擲筊獲得首肯後，再請來1尊金身到宗教燈區的「代天府」坐鎮，前方還有班頭幫遊客祭改，罕見儀式讓外地客大開眼界。

東隆宮說，歡迎民眾前來改運、收驚，但為人熟知的「杖臀大改」因空間不夠，無法「移師」，邀請民眾再到東隆宮參拜，順便欣賞「東港故事」副燈。

高雄林姓遊客已連兩天到大鵬灣賞燈，讚嘆「這根本迪士尼」，更直說，「整間廟都搬過來了！」他說，他對高雄市燈會最有印象的就是蓮花燈，也笑稱，「大鵬灣的是正港的宗教燈區」。

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