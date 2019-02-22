逾20大學生組織挺平權 籲立院實踐人權價值

2019-02-22 07:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕社會日前對於同性婚姻等議題沸沸揚揚，乃至通過反同公投意見，為解決兩邊歧異，行政院昨公布《司法院釋字第748號解釋施行法》草案條文，以大法官釋憲文為主，好保護婚姻自由與平等權，也讓逾20個大學生自治團體同聲呼籲，盼未來審法案的立法院實踐人權價值。

學生聲明由台大、成大、台師大、中正、中央、中山、東海、台北大、台東大、輔仁、中教大、中醫大、南華、暨南大、台南大、淡江、中興、海洋、北市大、文化等各校學生會、議會、自治改革陣線等團體與大學法改革陣線共同挺聲支持婚姻平權。

聲明樂見，行政院對人權價值的堅持，但點出仍有2個進步空間，如同性配偶（草案中的第二關係）無法共同收養，同性配偶是否準用《人工生殖法》亦待商榷；呼籲未來審法案時，一併承認同性間的收養關係，也開放人工生殖適用同性夫妻。

聲明指出，該草案非終點，而是階段性持續挑戰不平等制度的動力，認為施行法不能積極矯正社會歧視同性婚姻，應回到民法規範較佳，但理解去年公投結果，仍樂見台灣人權有此發展，盼未來走得更遠；

而該施行法將送至立法院審議，學生呼籲，因確保最後結果合於憲法，並保障性/別平權，鼓勵大家以行動相挺支持同志權益的選區立法委員。並呼籲立委應遵守大法官釋字第748號，協力保障同性婚姻權利。

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