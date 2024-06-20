網友指8歲童吃壽司吃到魚刺！鄉民熱議：8歲就吃生魚片？

網友抱怨，8歲的孩子在鮭魚壽司裡吃到一根2公分的魚刺。（擷取自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

2024/06/20 23:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友指出，到內湖好市多買了一盒鮭魚壽司回家享用，不料8歲的孩子在鮭魚壽司裡吃到一根2公分的魚刺，讓原PO氣的在臉書社團發文，提醒大家吃壽司時要特別小心，但許多網友卻對原PO提出質疑，「8歲就吃生魚片了？」掀起議論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他日前在內湖好事（市）多買了一盒壽司，結果8歲的孩子在吃海苔鮭魚壽司時，竟吃到一根2公分長的魚刺，值得慶幸的是沒有造成任何意外。原PO提醒大家吃壽司時要特別小心，也呼籲美式賣場品管能夠再用心一些，不要等出事再來檢討與賠償。

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我記得包裝盒都會有警告，即使再認真注意，也有可能有漏網之魚，壽司店也是同樣的道理」、「生魚片有魚刺非常奇怪」、「我個人認為，吃這種東西大人本來就要先檢查是否有魚刺再給小孩吃」、「生魚片沒有刺是基本的要求，生魚料理就比較有模糊地帶了」、「那是鮭魚肚的刺，超大支，表示那塊魚肉好吃。不過好市多真的要檢討檢討」。

不過，許多網友對原PO提出質疑，「8歲就吃生魚片了？」、「妳讓8歲小孩吃生食，我不知道該檢討的是妳還是Costco」、「小孩子最好不要吃生食」、「重點你怎麼會給小孩吃生魚片？」、「我是至今還不給小孩（10歲多）吃生魚片，尤其大賣場的更不可能，在他還不能自理照顧生病的自己前，我還是保守一點好，不然只是累壞媽媽」。

台大醫學院兒童醫院院長黃立民曾表示，青春期以前的小朋友免疫力沒有很完整，所以吃生食有一定危險性。他說，青春期是指國中開始，小朋友免疫系統到一個最好的程度，對感染抵抗力會比較好，這時候再開始嘗試生食會比較適合。

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