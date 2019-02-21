接力放暖！林佳龍：同性戀有權獲得保障

2019-02-21 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕和行政院長蘇貞昌接力，交通部長林佳龍今（21日）晚表示，《司法院釋字第七四八號解釋施行法》草案通過，為台灣婚姻平權、憲政民主、自由平等、人權保障，再邁出歷史性的一步；他也重申，同性戀不是疾病，有權利和異性戀一樣享有同樣的權益與保障。

早上行政院會3641次會議，正式通過了《司法院釋字第七四八號解釋施行法》草案，對此，林佳龍今晚在臉書發文，他表示，正如蘇貞昌所說，早年，人們因為對同性戀者不了解而產生恐懼，「但現在，我們已經知道同性戀不是疾病，跟異性戀一樣，也應該獲得永久經營關係的權益與保障」。

林佳龍表示，多年來，他有幸參與台灣社會推動平權的過程，台中開放台灣首次同性伴侶註記，也為LGBTQ多元性別族群升起彩虹旗。他相信，正如同世界上女性爭取權利、黑人打破種族隔離等等歷史，「我們的每一個選擇都堆砌著台灣的進步，也將在過程中留下足跡」。

最後，林佳龍提到，「我們都不一樣，但我們都在同一片土地之上」，「用愛包容差異，用理解化解恐懼」，珍惜彼此、尊重、包容，這才是文明社會最偉大的智慧。

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