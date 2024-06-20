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媽媽「魚湯泡奶」稱很營養讓她驚呆 過來人分享各種「奇葩育兒法」

網友分享，她和媽媽聊天時意外得知自己小時候是「魚湯泡奶餵大的」。此為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

網友分享，她和媽媽聊天時意外得知自己小時候是「魚湯泡奶餵大的」。此為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2024/06/20 23:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在過去資訊比較不發達的年代，多少長輩都會聽信偏方，用各種千奇百怪的方式來育兒。有網友分享，她和媽媽聊天時意外得知自己小時候是「魚湯泡奶餵大的」，讓她嚇的表示，「自己當媽後聽到這些都覺得我是怎麼活到現在的」。貼文曝光後，許多網友也分享自己長輩的「奇葩育兒法」。

一名網友在Dcard 發文表示，她和媽媽聊天時意外得知自己小時候是「魚湯泡奶餵大的」，媽媽還稱用魚湯泡奶會非常營養，讓原PO驚呆，「聽起來有夠荒謬！虧我當時還喝得下去」。同時好奇問，「有人小時候也是這樣的泡奶方式嗎？」

貼文曝光後，許多過來人紛紛留言分享自己長輩的「奇葩育兒法」，「小時候有一次和我媽還有親戚出門，親戚的小孩跟我差不多大（幼兒園吧），我吃著烤香腸，然後看著親戚先吃香腸，在嘴裡嚼一嚼，再吐給小孩吃」、「我婆家的人跟我說，新生兒的腳要綁起來，才不會O型腿」、「婆婆說他以前顧我老公姊姊小孩有在讓他喝水，還說他餵奶沒在拍嗝，最近一直嚷著說要給才6個月的我兒坐螃蟹車」、「我記得小時候我媽都會用葡萄糖＋水給我們喝」、「我小時候爸媽有熬雞湯泡奶跟煮粥水泡奶」、「我媽說她用蛇湯給我放奶瓶裡給我喝」。

對此，許多人感慨長輩的育兒觀念跟現在差很多，「上一代的育兒方針真的跟現代觀念差很多了，所以長輩們在面對已經20幾歲的我們這一代生孩子為什麼要考慮那麼多感到很不理解」、「一個世代育兒真的差很多，現在父母還會為了要不要換奶粉牌子煩惱」、「長輩育兒知識未更新，能帶自己帶最安全」、「現在會覺得很好笑，但如果是長輩用這個方式干涉育兒真的很煩，『你們還不是這樣長大了』」。

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