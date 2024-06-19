閨蜜狂講「1中國流行語」 她崩潰：聽多了很負面

女網友抱怨，最近閨蜜只要不開心就會說「我是什麼很賤的人嗎？」讓她感到非常煩躁。（資料照）

2024/06/19 23:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕抖音、小紅書等中國社群軟體影響許多年輕人的生活，一些年輕人在聊天時也都會不小心脫口說出「中國用語」，甚至成為口頭禪。有女網友抱怨，最近閨蜜只要不開心就會說「我是什麼很賤的人嗎？」雖然知道對方並無惡意，但她認為聽多了就會覺得很負面，心情也因此大受影響。

一名女網友在Dcard發文表示，最近閨蜜只要不開心就會用「我是什麼很賤的人嗎？」或是「XXX是什麼很賤的人嗎？」來表達。例如，有次去販賣機投飲料但被吃錢時，閨蜜就說「煩死了，投飲料的是什麼很賤的人嗎」；或有次下雨天撐傘走路去上課，傘被風雨吹到開花，害兩人都淋到雨，閨蜜就抱怨「連天氣都要針對我，我是什麼很賤的人嗎？」只要閨蜜不開心後面就一定會接這句話。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖然她知道這是閨蜜的口頭禪，並沒有惡意，但閨蜜實在太常把這句口頭禪掛在嘴邊，讓她覺得很負面，心情也會因此被影響，甚至開始覺得跟閨蜜講話是件很煩躁的事，「有想過跟閨蜜說我的想法，但又怕是我自己太敏感。所以真的是我太敏感嗎」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「我聽到這句話也超煩躁，不知道從什麼時候開始一堆人講」、「我朋友之前也是一直說，我都回他:『對啊你很賤』，後來他就不說了」、「問題不是口頭禪，是他太負面了，跟負面的人相處本來就容易感到煩躁」、「中國傳過來的很多口頭禪我都不太喜歡」、「真的煩死這句話了，滑脆上面一堆」、「活網仔真的不要覺得自己講了那些社團網路用語很優越欸」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法