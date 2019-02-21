曾獲美國景觀大獎 中山大學師生護濕地

2019-02-21 20:23

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學海洋環境及工程學系副教授陸曉筠，規劃嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區保育案獲「美國景觀建築協會」ASLA （American Society of Landscape Architects）「分析規劃領域專業組」首獎，本週帶學生至溼地守護生態，並討論永續經營方式，2天期間，師生與居民、業界教師腦力激盪。

濕地生態解說員蔡淑麗、黃月英、林韋秀、蔡金露、陳文賢及台北鳥會成員，討論應保護核心溼地候鳥棲息地，若開放生態旅遊讓大量旅客湧進，社區可能不夠人力維護環境。

陸曉筠認為，投入鰲鼓溼地規劃10年，獲美國評審肯定可能由於國際關注濕地議題，環保不僅是口號，落實經營比拿大獎更重要。

溼地生態解說員、野FUN生態實業總經理賴鵬智表示，具經濟效益才能永續經營，每年候鳥季考慮開放民眾進入，但管理人員有斷層，需克服偏鄉高齡化問題。

陸曉筠說，本學期緊扣中山大學共學群議題「永續生態」，課程主軸重視生態產業永續，讓學生為物產行銷，舉例來說，抵達溼地社區公共運輸不便利，如何讓更多遊客進來。

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