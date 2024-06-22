台中行道樹健檢 罹患「樹癌」結果出爐

北區南京東路二段沿線樹木近期已完成健診，經樹木專家逐株進行結構、病蟲害檢查。（建設局提供）

2024/06/22 19:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市樹木數量高達22萬餘株，台中市建設局今年邀請樹木專家執行全市計5000株樹木健檢，其中位於北區南京東路二段樹木健診，病樹嚴重，確認罹患俗稱「樹癌」的褐根病，或主幹中空腐朽及傾斜嚴重樹木達32株，今日進場移除。

建設局長陳大田表示，南京東路二段沿線樹木近期完成健診，經樹木專家逐株就結構、病蟲害及根系等檢查，確認罹患褐根病或主幹中空腐朽情形及傾斜嚴重樹木達32株；經樹木風險評估屬影響公共安全的危木，已於今日進場移除，預計25日完成。

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該路段其餘46株有初期感染、病徵不明顯、中空腐朽及樹形歪斜等狀況，後續已委託中興大學辦理採樣複檢，確認染病狀況後，視狀況進行救治與觀察。

陳大田說，樹木移除作業執行過程，由專業人員到場監看，過程中發現榕樹樹根盤根錯節，加上近期午後降雨土壤含水量較高，若採用移植手法恐引發周邊樹木根系鬆動，恐增加樹木群倒風險，故採納樹木專家的建議方式，採先移除樹幹，保留樹頭方式處理，待周邊樹木進一步診斷評估風險程度，再依現場情形整體處理，並在樹頭未挖除前採用乙種圍籬，並增加警示與說明，保障路人安全。

針對樹木罹患褐根病會導致根系脆弱且容易傾倒問題，建議今年度預計進行5000株樹木健診，透過樹木健診可以提早發現病徵，並進行樹木風險評估，對於高風險樹木立即採取必要的作為，提醒市民，現場移除危木時，因在車道作業會有行車空間縮減狀況，請經過的市民務必配合現場交維，以維護通行安全。

中市全面推動樹木健診，有褐根病或主幹中空腐朽、傾斜嚴重樹木將移除。（建設局提供）

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