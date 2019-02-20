綠能產業突破 台、美大學開發出「氧化石墨烯黏土」

2019-02-20 23:42

［記者黃旭磊／高雄報導］台美合作研發稀土石墨烯，用於製作綠能電池運輸成本僅為1/500。

中山大學化學系副教授陳軍互、博士生張仁懷，與美國西北大學材料工程系Prof. Jiaxing Huang研究團隊合作研發奈米材料「石墨烯（graphene）」，半年期間研開出高度濃縮「氧化石墨烯黏土」，加工、儲存運輸成本為既有製程1/500，成果刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

陳軍互表示，氧化石墨烯黏土單純由氧化石墨烯與水組成，不含有機溶劑或化學黏合劑，相較於石墨烯固態粉體，更能保存石墨烯優異特性，可以高度延展且自由重複塑形，製作超大面積或特殊外型電池、電極元件指日可待，「就像孩童黏土玩具」。

再生能源多透過石墨烯液體或膠體塗佈到載體上進行，而石墨烯於2010年獲得諾貝爾獎肯定後，全球科學家積極拓展石墨烯應用，例如幫助快速篩檢血糖等生醫代謝分子，或提升新型電池儲電量。

在成本方面，每公斤氧化石墨烯黏土，可轉化成500公斤水溶液原料，體積也縮小，增加跨國運送安全性。

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