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杜絕性影像暴力 桃園市社會局提醒「三不二要」

桃園市府舉辦性影像防制宣導與市集活動，分享「三不二要」原則。（桃市府社會局提供）

桃園市府舉辦性影像防制宣導與市集活動，分享「三不二要」原則。（桃市府社會局提供）

2024/06/22 19:51

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府以「拒絕拍色 尊重影私」作為家庭暴力防治月主題，今午舉辦性影像防制宣導與市集活動，分享「三不二要」的防制原則與觀念，邀集市府團隊及青年、兒少代表，一同宣誓防制性影像暴力。

桃市府社會局統計，桃園市去年受理324件性影像暴力案件，今年1至5月已受理223件，顯見性影像暴力的嚴重性需被正視，尤其未成年使用網路時間較長，易遭誘騙或勒索，製作或分享私密性影像，致身陷性影像被散布之高風險族群。

社會局強化宣導防制性影像暴力「三不二要」的原則與觀念：若看見性影像侵犯內容，記得「不」拍、「不」傳、「不」留；若個人私密影像被偷拍或外流等，「要」主動求助；境內外平台業者知悉性影像內容，「要」主動下架。

桃園市政府副秘書長賴淑華呼籲，未經同意偷拍性影像、分享散布性影像、製作或散布不實性影像等皆屬觸法行為，切勿以身試法，也呼籲被害人要主動求助，一同攜手防制性影像散布。

社會局說明，為協助被害人移除或下架性影像，衛生福利部已建置「性影像處理中心」，提供被害人線上申訴及諮詢（02-6605-7373），並協助被害人移除或下架性影像及轉介被害人保護扶助，民眾也可向警政單位、家暴中心或113專線求助。

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