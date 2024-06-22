模型重現百年記憶！基隆七堵鐵道故事展登場

基隆「七堵鐵道時光故事展」復刻七堵車站記憶。（基隆市政府提供）

2024/06/22 20:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市文化局今天在七堵鐵道紀念公園舉辦「七堵鐵道時光故事展」開幕，復刻七堵鐵道百年記憶，並由基隆市市鳥黑鳶形象打造而成的全新IP「鷹站長」，帶領民眾走進舊七堵火車站，假日更有市集、導覽及手作工作坊等活動，好看、好吃又好玩。

市長謝國樑表示，這次展覽是向七堵鐵道百年歷史致敬的重要里程碑，相信這場活動將激發更多人對基隆歷史及文化的關注和熱愛。今年是基隆設市百年，接下來會有更多系列活動，傳承及記錄這座城市的榮光。

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謝國樑也提到，最近成立的七堵區市內兒童樂園遠近馳名，連汐止及桃園的家長都帶孩子前來，遊玩後就可銜接七堵鐵道公園時光故事展，形成親子觀光廊帶，帶動地方發展。

文化局指出，此次展覽邀請微縮模型藝術家徐志綱共同參與，為期半年的展覽，雙月就會更新特展主題，首場以「七堵－基隆」的在地故事作為起點，有室內展區與戶外展區，每週末規劃假日市集、不定期街頭藝人表演活動、專人導覽及手作體驗等周邊活動，還有限量版復刻紀念車票與展覽限定帆布袋免費送。

而7月暑假即將到來，七堵慶濟宮在國曆7月7日將舉辦媽祖孔明文化祭，搭配特展限定七堵散步地圖，邀請所有民眾深度走入七堵巷弄，進行探索之旅。詳細活動內容，可上基隆市文化局官網活動專區查詢。

基隆「七堵鐵道時光故事展」復刻七堵車站記憶。（基隆市政府提供）

基隆「七堵鐵道時光故事展」復刻七堵車站記憶。（基隆市政府提供）

基隆市在七堵鐵道紀念公園舉辦「七堵鐵道時光故事展」。（基隆市政府提供）

基隆市在七堵鐵道紀念公園舉辦「七堵鐵道時光故事展」。（基隆市政府提供）

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