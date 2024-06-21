基隆電動機車半夜排還落空！民怨謝國樑耍人 寧花5000元找代排

近期各區公所卻出現不少亂象，昨天凌晨3時區公所前便排滿人。（記者楊心慧攝）

2024/06/21 00:51

〔記者楊心慧／基隆報導〕基隆市長謝國樑推出補助年輕人電動機車政策，14日起實施各區限量，此波登記於6月28日止，近期各區公所卻出現不少亂象，凌晨區公所前便排滿人，甚至不到天亮就已額滿，誇張的是現場還有人代排，基隆市議員紛紛接到民眾抱怨，更有區公所基層被罵翻天，有年輕人凌晨四時到就撲空，直呼謝國樑的政策朝夕令改根本耍人。

基隆安樂區公所每日限定30位民眾登記，昨（20）日凌晨1時30分現場已有11位民眾在排隊，沒想到於凌晨3時22分就額滿，接近4時有民眾抵達卻撲空。該名民眾表示，只好隔天再早一點排隊，但他也說此政策太爛，完全沒有配套，民眾只能碰運氣來看看，身邊有朋友已經連續3天都撲空。

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一名林姓女子受訪表示，由於要上班只能請家人幫忙拿資料代辦，結果媽媽一早去也撲空，更誇張的是現場還有人問需不需要代排，問她的是說幫忙排，一定排的到，價格是3500元。

目前代排收費約每小時500元，但若沒排到，錢仍要照付。不少民眾為求保險，大多都會請人在晚上10時開始排到隔天一早8時（約10小時，5000元），申請人再出現繳交報名表與資料。

民眾陳小姐表示，目前方案是不需要汰舊換新，所以大家搶著這一波申請，就擔心之後需要有舊車才能申請，不過這也導致大家搶破頭，幾乎每天都在比早，如今扣掉假日就剩6天可以申請，想必人會越來越多。

基隆市議員施偉政受訪表示，既然市府已編列5億元要發更多電動機車，為何還要再限制每天只能辦理20至30台？對許多民眾來說非常不便，市府有允諾會加派人力專責處理電動車申請，為何無法擴大申請，卻讓民眾必須飽受熬夜的困擾來到戶籍地的區公所排隊，市府應儘快改善申請作業流程，讓市民無需勞累漏夜排隊。

近期各區公所卻出現不少亂象，凌晨區公所前便排滿人。（記者楊心慧攝）

近期各區公所卻出現不少亂象，凌晨區公所前便排滿人。（記者楊心慧攝）

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