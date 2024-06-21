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基隆東岸商場產權糾紛案 地院判大日敗訴：基市府不須支付5000萬

基隆東岸商場「二房東」主張有以減租折讓方式，出資增建2至4樓共5000萬元，並對基隆市政府提起民事訴訟，請求支付大日5000萬元增建費。基隆地院判大日敗訴，市府不須支付大日5000萬元增建費。（記者林嘉東攝）

基隆東岸商場「二房東」主張有以減租折讓方式，出資增建2至4樓共5000萬元，並對基隆市政府提起民事訴訟，請求支付大日5000萬元增建費。基隆地院判大日敗訴，市府不須支付大日5000萬元增建費。（記者林嘉東攝）

2024/06/21 18:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸商場產權糾紛案，第一件訴訟案結果出爐！繼協力廠商主富服裝公司（NET）主張擁有東岸商場2至4樓所有權，原商場「二房東」大日公司也主張有以減租折讓方式，出資增建2至4樓共台幣5000萬元，並對基隆市政府提起民事訴訟，請求支付大日5000萬元增建費。基隆地院今（20）天下午5時宣判，法官判大日敗訴，市府不須支付大日5000萬元增建費。

基隆港東岸商場產權糾紛案，除了大日告市府請求支付東岸商場2至4樓增建費5000萬外，尚有主富服裝公司告發基隆市長謝國樑、交通處長王圳宏等人刑事強盜、毀損罪（尚未偵結），與主富提告確認東岸商場2至4樓所有權與大日提告確認與基隆市府優先訂約權等2件民事訴訟案，均還在審理中。

基隆市府前市長林右昌任內2016年間與大日公司簽約，委由大日營運東岸地下停車場和1樓商場，大日公司另引進主富為協力廠商，於2018年增建2到4樓商場完工；主富公司主張出資近3億，大日則主張以減租折讓近億元方式，協助主富增建2至4樓。

法院審理時，市府委任律師主張，市府與大日公司簽的第一份OT（Operation營運 Transfer移轉）契約中，原本只有經營地下停車場，後來大日司提出增建2到4樓商場部分，前市長林右昌在會議中同意讓大日，把2樓既有的建物拆除後增建2到4樓，大日可以在增建工程完工後取得使用執照，並經營商場，但條件是增建費用須大日公司支付，且完工後，增建2到4樓的所有權須無償移轉給基隆市政府。

大日委任律師則反駁，根據「促參法」規定，OT約只涉及營運管理，不負責興建，當初前市長林右昌僅是口頭約定，屬無名契約，大日並沒有增建2到4樓的義務，另以主富NET公司已對市府提出確認東岸商場2到4樓所有權訴訟，是不是等主富公司告市府的案件宣判後請再行審理，提出停止訴訟的主張，但承審法官姚貴美認為2個案件沒有必然的關係，當庭裁定駁回。

東岸地下停車場及商場租約今年1月31日期滿，基隆市政府去年底重新招商，由微風集團得標，市府交通處與警方在2月1日凌晨進入商場進行點交引發各界爭議，主富因而控告謝國樑等人強盗，並提告主張獨資興建2到4樓商場所有權，但目前東岸商場產權已登記為基隆市政府所有。

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