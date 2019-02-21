今飆32度高溫 明起冷氣團來襲氣溫驟降剩12度

2019-02-21 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天北台灣白天高溫稍降，中南部仍為溫暖微熱天氣，氣象專家吳德榮表示，明起新一波「大陸冷氣團」逐漸南下，影響期間各地氣溫漸降越晚越冷，各地最低溫下探12度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天北台灣高溫略降，不過仍為溫暖舒適，中南部在日照下天氣微熱，東半部有零星降雨機率，西半部則為多雲時晴天氣。各地高溫部分，北部約在25度左右，中部為29度，南部可達32度以上，東半部則在28度上下。

吳德榮進一步表示，明天開始新一波大陸冷氣團來襲，清晨起北部及東半部地區便轉有雨，北台灣氣溫漸降，天氣越來越冷，半夜沿海地區最低溫將可降至13度左右；週六、日（23、24日）中部以北氣溫偏低，整天濕冷，沿海空曠地區最低降至12、13度，都會區則在14度左右。

吳德榮指出，下週一（25日）起各地氣溫略升，不過北台灣仍濕冷，直到下週二、三（26、27日）天氣明顯好轉，氣溫大幅回升，僅北海岸與東半部地區有局部零星降雨機率。

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