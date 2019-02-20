「蝴蝶」颱風凌晨生成！ 週五晚將有冷空氣南下

2019-02-20 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大致以多雲到晴的天氣為主，除東半部地區及北部山區偶有局部短暫陣雨之外，中南部山區在午後也會有局部短暫陣雨。而位於關島東南東方海面上的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2點發展為今年第2號颱風「蝴蝶」，目前位於鵝鑾鼻東南東方約4170公里之海面上，向西轉西北西方向移動，短期內對台灣天氣沒有影響。

今日氣溫部份，溫度方面，清晨稍微偏涼些，各地低溫約18到23度，白天依舊舒適、溫暖，各地高溫普遍在25、26度以上，中南部仍然可以來到30度左右，日夜溫差在中南部還是偏大，請民眾留意溫度變化適時調整穿著。

今日空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區以及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區位於下風區域，擴散條件較差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

週四、週五（21日、22日）鋒面位於台灣北部海面，大氣環境較不穩定，週四白天雖然各地都有些局部短暫陣雨，主要以午後在山區附近的降雨機率較高，週四晚間到週五上半天預計將有一波明顯水氣通過，西半部地區降雨機率提高，尤其中部以北雨勢會較為明顯；週五下半天後雨區將轉為以東半部及北部地區為主。溫度方面，週五白天之前各地舒適溫暖，而週五晚上會有一波冷空氣南下，強度在東北季風或大陸冷氣團的等級，北部及東北部天氣轉冷。

週六、下週日（23日、24日）受東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，夜晚清晨低溫將下探13到15度，白天高溫也只有16到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 25 20 ~ 29 23 ~ 29 20 ~ 26

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