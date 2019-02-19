好天氣到週四 東北季風週五抵達、北台週末轉濕涼

2019-02-19 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晨西半部有明顯降雨，不過雲層已於稍早逐漸消散，氣象專家吳德榮表示，今起至週四（21日）各地多為舒適至微熱的天氣，直到週五（22日）新一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今起至週四各地溫暖微熱，北部高溫約在27度上下，中部約為29度，南部將有32度高溫出現的機率，東半部則在28度左右。他說，這幾天各地水氣略增，山區有局部短暫降雨機率，中南部清晨與金門、馬祖等外島地區容易起霧。

吳德榮進一步表示，週五至下週一（22至25日）下波東北季風南下，位處迎風面的北部及東半部地區轉有局部降雨，這波帶來的冷空氣雖然偏弱，但北台灣高溫仍明顯下降，再轉濕涼天氣，至於中南部地區因位於背風側，所受影響較小。

吳德榮指出，目前位於關島東南東方約2000公里海面的熱帶擾動，已於今晨增強為「熱帶性低氣壓」，未來有可能持續發展為颱風，不過他也表示，2月颱其實並不稀罕，過去也未曾有侵台紀錄，呼籲民眾無須過度擔憂。

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