入夜降雨趨緩可開心賞花燈 中南部及花東可望直擊滿月

2019-02-19 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日凌晨受華南雲雨區水氣影響，在台灣海峽南部有較強對流發展並移進西半部陸地，進而造成局部短暫陣雨，白天起北部及東半部仍有機會出現局部短暫陣雨，中南部地區可能有零星降雨，但入夜後各地降雨可望趨緩，晚間仍可到戶外欣賞燈會，中南部地區及花東也有機會看到滿月。

今日氣溫部份，各地維持舒適到溫暖的溫度，北部及宜花高溫約27度，中南部及台東約30至32度左右；低溫方面，北台灣約17、18度，其他地區約20到22度，西半部日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物。另外，中央氣象局在今日凌晨4點35分針對連江縣及金門縣發布濃霧特報，氣象局表示，台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門及馬祖濃霧持續發生，能見度不足200公尺，請民眾特別注意。

今日空氣品質部分，宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部以南白天起海風增強，擴散條件好轉，中部、雲嘉南及高屏空品區多為「普通」等級，傍晚開始風速減弱擴散條件變差，空氣品質轉為「橘色提醒」等級。

週三至週五（20日至22日）這段期間有鋒面在台灣北部海面附近生成，大氣環境較不穩定。週三（20日）北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。週四、週五（21日、22日）除北部及東半部地區有局部間歇性陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨。這段期間白天的溫度北台灣舒適、南台灣溫暖，各地早晚稍偏涼。

週六（23日）起東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼；週六至下週一（23日至25日）迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 27 20 ~ 30 23 ~ 29 20 ~ 27

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