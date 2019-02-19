週三南部高溫可達30度！全台舒適溫暖早晚涼

2019-02-19 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日台南以北出現一波明顯雨勢，水氣通過後，白天各地大致為多雲而舒適溫暖的天氣，而明（20）日雖然會有鋒面在北部海面形成，不過水氣不多，各地大致以多雲到晴的天氣為主。

《中央氣象局》預報，20日清晨偏涼，各地溫度約18至22度，不過白天舒適溫暖，各地高溫普遍在25、26度以上，中南部可能超過30度。提醒中南部民眾，日夜溫差大，請留意溫度變化，適時地加減衣物。

另外，金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島也請留意航班資訊。

天氣方面，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣與連江縣等11個縣市為「中量級」，其餘縣市達「高量級」。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北北部、竹苗空品區以及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區位於下風區域，擴散條件較差，為「橘色提醒」。

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