春雷第一響！元宵節天氣好 彭啟明：今晚有機會見超級月亮

2019-02-19 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕今晨西半部有明顯降雨，不過雲層已於稍早逐漸消散。氣象專家彭啟明今（19）日表示，春雷已經出現在澎湖、越南、廣東與廣西，代表春天的對流系統在東亞開始發展，天氣走入春天。而今日各地回溫轉晴，適合賞花燈外也有機會見到超級月亮。下波天氣變化則在週末，但下週一則又轉晴。

彭啟明表示，今年春雷第一響於今晨出現在澎湖附近，隨後對流雲系飄往西半部，在彰化外海也有閃電。這波的閃電主要是因中國南方的雲系快速通過，在台灣海峽發展起來的旺盛對流，移動速度很快，閃電持續時間不長，主要從苗栗到台南，整個西半部都有零星降雨。此外，春雷代表天氣要開始不一樣了。過去幾天，在越南、廣東與廣西附近，都持續有明顯的閃電現象發展，也代表春天的對流系統在東亞已經開始發展。

彭啟明表示，今晨降雨目前已經減緩，今天將回溫轉晴，但還是有局部零星的小區域降雨，大致上今晚各地天氣舒適，除了適合賞花燈也有看到較大較亮的超級月亮，建議民眾好好把握。而北部氣溫可以回升到25至27度，中南部有機會突破30度，白天甚至太陽有點大。而晚上大約在18-20度間，不算冷，但稍微有點涼，還是要穿長袖較為合適。

彭啟明指出，這幾天大致都維持類似的天氣，春天天氣變化大，因此仍有變數。而下一波的變化會在週末，預期東北風會南下影響台灣，北部及東半部又轉為陰沉偶陣雨的天氣類型，下週一起又會回溫轉晴。

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