一路回溫到週四！彭啟明：週五起有雨勢出現

2019-02-18 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地因東北季風減弱，氣溫逐漸回升，氣象專家彭啟明今（18）日指出，週一至週四北部東半部逐漸回溫，白天有機會攀升到23至27度，中南部則可接近27至29度。而週五後東北風會增強，北部、東半部可能有雨勢，溫度也會下滑。

彭啟明表示，週一到週四北部、東半部逐漸回溫，白天有機會到23至27度，清晨已經回到15至18度，而東北角、宜蘭與東半部可能會有因地形產生的局部累積降雨。至於中南部的溫度則變化不大，還是接近27至29度。

此外，這波東北風已開始減弱，台灣附近的風場會逐漸轉為偏東風到偏南風，但東北風在這幾天偶爾會增強，南北風對峙會在台灣發生。而在中國長江以南，南北風交會很明顯，已有不少鋒面或小系統開始發展，也不時有雲雨帶會東移，非常接近台灣。這幾天雖然回溫，但也可能會受到牽動變化，容易有濃霧發生，也牽動中南部到西半部的空氣污染及霧霾現象。

彭啟明指出，在週五之後幾天，由於東北風會增強，可能會有較多水氣接近，天氣較不穩定，北部東半部也較容易有雨勢，溫度也下滑。預期也還維持幾天一波南北風對峙，有節奏的轉換天氣型態的態勢。而主要對流雲系接近台灣的機會不高，台灣要有規模降雨恐怕還要等到三月。

彭啟明表示，最近的天氣發展很像是春天的特性，有東北風南下，但冷空氣強度不夠強，而南風也開始很穩定的增強，雙方勢力都無法全盤掌控台灣的天氣，這樣的變化很容易讓溫度、濕度變化明顯，提醒民眾務必要做好自我保養。

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