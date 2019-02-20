明各地白天溫暖入夜北部轉雨 週五冷氣團報到低溫下探13度

2019-02-20 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕明（21日）白天各地天氣和今天類似，溫暖舒適，但東半部、北部山區、中南部山區有短暫陣雨，到了晚上則有新一波鋒面通過，北部、東北部地區逐漸轉雨；近期較有感的冷氣團預計週五南下影響全台，民眾須留意氣溫和天氣變化。

中央氣象局預報，明天北部高溫約20至23度，中南部約28至30度，宜花東地區約26至27度；東半部地區及北部山區白天偶有局部短暫陣雨，午後的中南部山區亦有零星短暫陣雨發生。

明晚間起鋒面通過，北部、東北部、金馬地區預計有陣雨發生，不排除有雷雨可能；鋒面通過後，週五（22日）白天大陸冷氣團南下開始影響台灣。

天氣風險公司表示，鋒面通過後，週五（22日）南下的冷氣團影響台灣，氣溫下降，其中以週六至週一清晨最冷，北部低溫預計下探13至14度，中部地區14至15度，南部地區17至19度；這波東北風水氣較多，預計天氣將較為濕冷。

另外，今年第2號颱風蝴蝶今下午2點位在鵝鑾鼻東南方約4050公里的海面上，預計未來一週不會影響台灣。

紫外線方面，明連江縣為低量級；彰化、南投、花蓮以北和金門為中量級；雲嘉南、高屏、台東和澎湖皆為高量級。

空氣品質方面，明花東、澎湖為「良好」等級；北部、宜蘭、馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏天氣穩定，風速較弱，擴散條件差，空氣品質為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南局部地區上午和夜間垂直擴散較差，預期短時間內可達「紅色警示」等級。

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