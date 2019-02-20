今明暖熱飆32度 週五冷氣團南下、低溫下探12度

2019-02-20 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕今晨台北市測得最低溫為19.5度，顯示北部已顯著回溫，氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地溫暖微熱，高溫上看32度，不過週五（22日）將有大陸冷氣團南下，週末假期中部以北整天濕冷，低溫下探12度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」刊文指出，今明兩天各地晴時多雲，白天溫暖微熱，早晚偏涼，水氣略增，山區有局部短暫降雨機率。北部高溫將在28度左右，中部升至29度，南部則有機會飆出32度高溫，東半部地區則在28度上下。

吳德榮進一步表示，週五起新一波大陸冷氣團逐漸南下，位處迎風面的北部及東半部首當其衝，率先轉濕冷並有局部降雨機率，下午開始北台灣氣溫明顯下降，入夜後越晚越冷。

吳德榮指出，週六、日（23、24日）中部以北整天濕冷，沿海空曠地區最低溫將降至12、13度左右，與前幾天全台最高溫32度相比，冷暖變化相當大。他說，這波冷氣團將持續影響至下週一（25日），下週二（26日）起各地天氣好轉，氣溫明顯回升。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/