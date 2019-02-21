今溫暖舒適高溫可達30度 明起北台灣天氣變濕冷

2019-02-21 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地天氣溫暖而舒適，北部高溫約22、23度，中南部約29、30度，宜花東地區約26、27度；白天僅東半部地區及北部山區偶有局部短暫陣雨，中南部地區也有零星短暫陣雨，晚起由於鋒面通過，因此在北部、東北部及金、馬預測將有短暫陣雨或雷雨，局部地區甚至有較大雨勢，預計週日之前北台灣大致都為濕冷天氣，中南部則是日夜溫差較大。

今日空氣品質部分，花東空品區為及澎湖地區「良好」等級；北部、宜蘭、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區天氣較穩定，風速較弱，擴散條件差，空氣品質為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南局部地區上午及夜間垂直擴散較差，短時間達紅色警示等級。

週五（22日）清晨受鋒面通過影響，白天開始大陸冷氣團接著南下，在北部、東北部及金門、馬祖地區預計將有陣雨發生，並不排除有雷雨，局部地區將有較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨；大陸冷氣團在白天開始南下，北部及東北部天氣轉冷，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。，請多留意氣溫由暖轉冷的明顯趨勢變化，。

週六、下週日（23日、24日）受大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫也只有15到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；位處迎風面的北部、東半部以及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 22 19 ~ 28 22 ~ 28 20 ~ 26

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