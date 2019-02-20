台北燈節24日踩街嘉年華 「東京迪士尼遊行」登台帶嗨

2019-02-20 21:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕連續第3年在台北市西區舉辦的台北燈節，重頭戲「踩街嘉年華遊行」在燈節最後一天、24日登場，中華路將封街，最受矚目的就是首度來台的日本東京迪士尼，米奇等迪士尼明星將乘坐專用花車登場，深受小孩喜愛的佩佩豬也會參加，台北市政府高人氣的吉祥物「熊讚」則會揪日本千葉縣吉祥物「千葉君」、「靜岡縣吉祥物「家康君」現身，為9天的燈節帶來最後一波高潮。

踩街嘉年華遊行在24日下午3點登場，以福星國小（中華路、開封街口）為起點，沿中華路一路直行至中華路及貴陽街口，遊行隊伍分成光榮城市、豬事大吉、國際都會、活力台北等四大梯隊，將有百輛電動機車領軍，帶領隊伍進場。

台北市觀光傳播局指出，「東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行」自2018年3月開始，在日本約20個城市表演，這次參與台北燈節是海外的首度演出。在遊行表演中，迪士尼明星們將乘坐特別遊行專用的花車「Dream Cruiser III」登場，包含「東京迪士尼度假區親善大使野口步美」、「東京迪士尼度假區舞者」以及台北市約80名小朋友也會一同參與演出，也是台北燈節獨有的橋段。

在台北燈節行旅廣場「我愛佩佩豬」燈區展出的粉紅豬小妹佩佩與弟弟喬治，週日也將參加踩街遊行，將帶著「海底小縱隊」的成員，與大家見面；「OPEN！家族」也將首度出現在台北燈節的遊行隊伍中。

觀傳局說，熊讚將與日本友好城市千葉縣的「千葉君」、靜岡縣濱松市的「家康君」與愛媛縣松山市、青森縣弘前市的朋友在中華路上歡慶，熊讚花車也會再度登場。

觀傳局提到，燈節主燈「豬寶」花車由前知名流行嘻哈團體成員「大嘴巴」DJ宗華帶領，BOXING樂團也將從下午的踩街遊行，一路唱到晚上的閉幕典禮，用年輕人最新流行的電音文化，打造西門町萬人Party。

另外，觀傳局說，福爾摩沙馬戲團已經是台北各大型活動的常客，這次要邊遊行邊演出；而客家風情的「咚咚舞蹈團」、重金屬樂團花車、「猛龍過江格鬥」車等，各種各樣風格的表演團體參與遊行，各校樂儀隊、啦啦隊當然不會缺席，今年包括北一女中、北士商、中正高中、景美女中、景文高中、開南商工等學校。

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