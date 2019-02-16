台北燈節開幕 柯文哲：超過20萬人

2019-02-16 20:17

〔記者黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕2019台北燈節今晚7點正式開幕，由台灣「嘻哈教主」大支與韓國嘻哈歌手Flowsik演唱開場，台北市長柯文哲現身親自主持點燈儀式，現場並大秀手機遠距離遙控點燈技術，邀請現場民眾一起喚醒睡覺中的主燈「豬寶」，醒來的豬寶隨著音樂與投影變化萬千，全場歡呼掌聲不斷。柯文哲表示，今天現場觀眾應該超過20萬人。

台北燈節第3年於西門町舉辦，為期9天，今年燈節範圍從西門町、北門廣場，甚至延伸到台北車站旁的交大行旅廣場。今晚點燈儀式前，大支演唱「台灣頌」時，與民眾接唱互動熱烈，柯文哲約在7點半左右抵達現場，柯文哲指出，他本來還在講說，這次燈區範圍跨到台北火車站旁邊的行旅廣場，會不會範圍太大，但今天看一看，即使燈區範圍比去年再擴大20％，（人潮）還是滿的。

柯文哲稱，這表示台北燈節已經慢慢成為，不僅是台北，而是大概整個東亞地區，這個時間可以來台灣觀光的都跑來看的活動，所以現場的人相當多，估計湧入20萬民眾參加。

柯文哲指出，這一次大年初一開始，市府廣場有2019光之饗宴，這禮拜將結束落幕，台北燈節就接著開幕，讓台北市在整個2月都亮晶晶。

柯表示，燈節是台灣的傳統節日，希望結合現代科技，讓傳統與現代融合產生新的喜悅，讓人民去感受，今晚燈節佈置相當現代化，傳統與現代的融合，也希望台北燈節一年比一年更熱鬧。

隨後柯文哲接受媒體訪問時，被問到喜歡豬寶的哪種風格，柯表示，他喜歡機械風，因為看起來十分動感。民眾對今年主燈「豬寶」設計有正反意見，多數年輕人認為，主燈造型設計很特別，極具現代感，但有長者直呼，看不懂啦！造型比較奇特、有點怪怪的。

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