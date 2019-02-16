台北燈節西門町開幕！ 柯文哲：盼「這些」改變能被看見

2019-02-16 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕2019台北燈節今晚在台北市西門町熱鬧開幕，台北市長柯文哲除了將到場大力支持外，也歡迎大家一起前往西區逛燈節，體驗西區這4年下來的改變，並看見西區的繁華與再生。

柯文哲今晚在臉書上表示，4年前的西區不僅商圈凋零、交通混亂，還有一條阻礙城市發展的高架道路，但經過拆除忠孝橋、重建行旅廣場和北門廣場後，2年前他第一次把台北燈節移到西門町，成功為西區重新帶來人潮，而今年台北燈節除了依舊辦在西門町外，展區更從原先的西門町、北門，再擴大延伸到北車旁的行旅廣場，就是為了讓大家能從頭走到尾，一同「見證西區的改變、重新繁華的新面貌。」

柯文哲說，40年前的西區是台北市的繁華重心，可惜商圈的重心不斷更迭，後來被東區、信義計畫區所取代，「我想東區門戶計畫做下去之後，未來兩年，會使南港成為下一個重點發展的區域。」

柯文哲強調，西區這些改變「都不是從天上掉下來的」，而是市府團隊每天勤奮工作的成果，希望今晚台北燈節開幕後，大家除了能前往體驗「怪怪的」豬寶主燈外，也可以看見西區這4年來的改變。

台北燈節今年除了以「夢想」和「心」為主題，更結合熱門的科技裝置，如主燈「百變豬寶亮晶晶」即首創使用數位影像技術，透過550萬畫素拼組的LED彩幕，讓可愛的豬寶能隨意變換表情。

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