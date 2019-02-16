台北燈節登場！美食攤增2成拚攤販經濟 米奇主題燈吸睛

2019-02-16 19:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕連續第3年在台北市西門町舉辦的台北燈節，為期9天的燈節今天（16日）開跑，下午3點過後，西門町陸續湧現賞燈人潮，今年燈區範圍較大，燈節美食區不僅攤位數增加，而且分散到各燈區，讓民眾賞燈有吃有玩，攤販忙得停不下來，有攤販笑說，人潮滿多，要跟高雄一起拚攤販經濟，希望燈節擺攤能發大財！

台北燈節從今天起至24日，從西門紅樓沿中華路一段、北門廣場，首度延伸擴大到台北車站西側的行旅廣場；晚間7點半舉行點燈儀式，台北市長柯文哲將現身主持儀式，點亮主燈「百變豬寶」。

假日人潮多的西門町，中午陸續出現不少民眾，下午3、4點捷運西門站6號出口與中華路一段沿線，相繼有人潮湧現，在花燈前駐足拍照，其中，在捷運北門站一號出口旁的塗鴉帳篷，還有6公尺高的米奇主題燈座，更是聚集人群排隊拍照，成為拍照熱點。

傳統花燈旁設置的美食區，聚集2、30攤美食攤位，出現覓食填飽肚子的人群，各攤位前都有民眾點餐購買，北門廣場附近、中華路一段以往並沒有設置美食區，今年特別設置10來攤的美食攤位，同樣有不少人。

陳姓攤販說，今天是第一天，但買氣沒有很好，可能要等到晚上點燈以後才會有更多人。在傳統燈區的不具名攤販說，燈區範圍比較大，西門町本來人潮就多，他看好今年的商機，相信可以發一筆燈節財，希望跟高雄一樣東西能賣出去、錢進得來。

主辦的台北市觀光傳播局科長闕玉玲說，考量今年燈區範圍較往年大，美食攤位增加約2成，共有83攤，也因為範圍大，攤位較分散，讓民眾邊賞燈邊吃美食小吃，有吃有玩還有得看。

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