公益彩券盈餘補助共餐據點 苗縣力拚今年布建140座

2019-02-20 12:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣65歲以上高齡人口達8萬7千多人，佔全縣總人口數15%，為建構完善長照機制，苗栗縣政府積極布建社區關懷據點，更首度運用公益彩券盈餘補助97個有共餐服務據點每月5千元經費，苗栗縣長徐耀昌表示，目前縣內共113個據點，目標今年內增設至140個，使布建率達50%，建構更完善的長輩宜居城市。

縣府社會處今早於頭份市蘆竹社區活動中心成立今年首座據點，徐耀昌表示，為鼓勵據點辦理共餐，縣府今年也以公益彩券盈餘加碼補助提供共餐的關懷據點每月5千元，目前縣內共有97個據點提供每週1天至5天不等的共餐服務。

社會處長范陽添說，苗栗縣已邁入高齡社會，建構完善的長照系統刻不容緩，因此首度將公益彩券盈餘用於補助社區關懷據點，若再加上中央補助，每週一至五皆有共餐服務的據點最多可獲6萬5千元，另增加一名月薪約3萬3千元的人事費用。

而縣內關懷據點數4年多來已從70個增至113個，徐耀昌強調，今年目標將完成布建140個據點，涵蓋率將達全縣50%，平均每2個里就有一個據點提供長輩關懷服務，嘉惠逾6500名阿公、阿婆們。

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