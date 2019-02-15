男子想自殺被回「還不錯」 王惠美爆失言關閉line自動回覆功能

2019-02-15 12:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美官方line帳號，遭爆民眾留言「想自殺」竟秒回「還不錯」，失言風波發酵，縣長王惠美表明選舉結束就已關閉，縣府機要秘書陳柏村也說明是機器人自動回覆的罐頭式訊息，為此一烏龍事件感到遺憾，縣府今要求代理商先關閉聊天自動回覆功能，民眾目前留言只會出現「已讀」訊息。

由於，王惠美選舉line的官方帳號，有近1萬名「好友」，縣府幕僚團隊和小編視為「資產」，要不要直接關閉此一官方帳號，陷入為難，機要秘書陳柏村說，還在考慮要不要直接關閉帳戶，目前先停止官方帳號聊天回覆功能，帳號也已在賴上隱藏，列為不公開帳戶，民眾無法再加入，舊「好友」目前賴上留言仍會顯示「已讀」。

彰化縣1名中年退休、在家照顧年邁雙親的吳姓男子，媽媽失智接受長照居家和喘息照護，爸爸癌症住院治療，吳男承受不了長時間的照護壓力，今年1月19日，打電話求助縣府社會處，表明希望經由緊急安置出院後的爸爸，以減輕其照護年邁雙親的壓力。

不料，吳男不滿社會處和衛生局只能提供長照居服和喘息服務的資源，一氣之下轉向縣長王惠美官方帳號留言，透露自己「想自殺」、「那我死給你看」的訊息，結果line上竟秒回「還不錯」，讓他傻眼不敢置信，轉向媒體爆料，指涉誇張、離譜，選舉選錯人！

對此，王惠美受訪說，競選期間的官方帳號，選舉結束之後早就沒用了，她不清楚來龍去脈要再了解。

社會處副處長陳素貞說，吳男1月19日電話求助，社會處根據對方需求，結合衛生局長照業務協助吳男，過年前2月2日家訪給予6000元關懷慰問金，吳男希望安置爸爸的訴求，社會處會再與衛生局連結，給予適當必要的資源。

衛生局長照科長邱翠容說，吳男媽媽早已申請長照資源，吳男熟悉長照業務，衛生局也已核定吳男的爸爸長照含居服、喘息與交通接送，不過，吳男希望爸爸出院後可以經由緊急安置送療養機構，關於這點因吳男的爸爸目前還在醫院住院，出院後衛生局會視實際狀況再與社會處協商關懷。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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