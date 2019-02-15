傻眼！他留言想自殺 卻被縣長官方LINE秒回「還不錯」

2019-02-15 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子因照顧父母壓力過大，打電話到彰化縣政府社會處求援，但遭轉來轉去，只好在縣長王惠美LINE官方帳號上留言，沒想到回覆內容鬼打牆、且讓人匪夷所思，最後他失去耐心留言說自己想要自殺，對方竟然秒回「還不錯」，他不敢相信痛斥「那我死給你看」，又被回「歡迎提出交流」，讓他不禁痛批太誇張，後悔當初投給王惠美。

王惠美：競選期間帳號已停用

王惠美今天上午回應，她競選期間用的官方帳號，選舉後就沒用了，事情來龍去脈她還要向社會處了解才能答覆。

《蘋果日報》報導，王惠美此LINE官方帳號，有藍盾牌標誌，擁有9853名好友，去年中秋節PO文是最近一次的動態。

縣政府出示契約回應，王惠美在競選期間委託代理商，向LINE申請帳號，帳號服務契約到去年11月24日選舉當天截止，已非王惠美團隊經營的帳號，回覆的內容跟王惠美無關，將再跟代理商確認，要求關閉帳號。

LINE：帳號仍在付費狀態

LINE台灣公關人員則表示，經查王惠美帳號仍在付費狀態，且有「藍盾牌」標誌，須付費才能聊天對話，仍須當事人向代理商確認，也可能是聊天機器人回答。

報導提到，吳男目前失業，上月回老家照顧生病的年邁父母，因專業不足，打電話到社會處尋求協助，電話卻被轉來轉去，求助無門下，他因看到王惠美發放的面紙上印有LINE官方帳號，因此加LINE求助。

致電縣府求助無門 LINE留言遇鬼打牆

吳男在LINE留言後，對方有問必答且秒回，但回覆內容卻讓他傻眼，如他說「＠有話想跟惠美說」，對方回「我是惠美分身小小美，請問你想要跟惠美分享什麼？什麼議題都歡迎提出交流！」 一連串的對話，對方都鬼打牆，或以一長串王惠美國會研究室及各服務處的電話地址來回答。

吳男再表示家中兩老都殘障，自己都沒睡，對方回「需要我，我很隨時都在唷」，這時他不禁怒罵「哭么你到底要幫我嗎？」對方卻又回「需要什麼幫助呢？」

吳男最後失去耐心留言「想自殺」，沒想到對方秒回「還不錯，但未來我們要一起更好！」看到這裡，吳男不敢相信，繼續說「我要自殺～你還鼓勵我」，對方再回「還不錯，但未來我們要一起更好！」吳男忍不住說「那我死給你看」，結果對方又回到原點說「我是惠美分身小小美，請問你想要跟惠美分享什麼？什麼議題都歡迎提出交流！」（09：03更新）

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